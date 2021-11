Talkshow Khalid & Sophie krijgt tweede seizoen

De laatste aflevering van het huidige seizoen is vrijdagavond. Dan zijn voormalig correspondent Verenigd Koninkrijk Tim de Wit, AD-journalist Hans Nijenhuis en klimaatonderzoeker Heleen de Coninck te gast over de Klimaattop in Glasgow.

Ook zijn Hedy D'Ancona, Tobi Lakmaker, Jan van Halst, Erik Dijkstra, Annefleur Schipper en Sinan Can te gast. Tot maart neemt Margriet van der Linden het tijdslot over met haar programma M.

Op de talkshow van Kasem en Hilbrand was regelmatig kritiek. Onder kijkers, maar ook bij voormalig presentatrice Sonja Barend. Zij vond het programma niet urgent en vernieuwend genoeg.



Vlak na het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries schoof zijn zoon Royce de Vries aan bij Kasem om zijn verhaal te doen. Ook daar kwam enige kritiek op, omdat Kasem voorheen zijn advocatenkantoor deelde met De Vries. Kasem zei daarop dat hij als onafhankelijk journalist te werk ging.

Ook gingen er enige tijd geruchten dat hij zijn werk als presentator neer zou leggen, maar daar blijkt nu niets van waar.