Algerijnen weer boos op Khaled wegens bezoek aan Asilah

De populaire Algerijnse Raï-zanger Khaled is het middelpunt van kritiek vanuit zijn eigen landgenoten omdat hij op bezoek is in Marokko.

shownieuws

De zanger is in Marokko om deel te nemen aan een cultureel festival in Asilah. Het bezoek komt op het moment dat de spanningen tussen de twee landen zijn opgelopen. Op sociale netwerken ontving Khaled kritiek en dreigementen wegens het bezoek aan buurland Marokko. Algerijnen zijn wel vaker boos op Khaled. De levende Raï-legende is een geboren Algerijn en heeft sinds enkele jaren ook de Marokkaanse nationaliteit. Die kreeg hij toegereikt van niemand minder dan zijn goede vriend koning Mohammed VI als blijk van waardering voor zijn zangkunsten en zijn liefde voor Marokko.

Algerijnse media en burgers hebben in het verleden veel kritiek gehad op Khaled. Vooral nadat hij optrad tijdens de bruiloft van prins Moulay Rachid, de broer van koning Mohammed VI. Na ontvangst van de Marokkaanse nationaliteit eisten veel Algerijnen dat Khaled zijn Algerijnse nationaliteit moest inleveren. Op concerten in Algerije wordt de zanger vaak uitgejouwd bij het voordragen van bepaalde liedjes waarin wordt verwezen naar buurland Marokko.