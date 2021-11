Amerikaanse senator boos op Pino uit Sesamstraat

Hij deed dat nadat de populaire vogel uit het kinderprogramma zaterdag op Twitter en op CNN had aangegeven dat hij zich had laten vaccineren tegen corona.

Big Bird schreef op Twitter dat hij zijn coronaprik had gekregen en dat zijn vleugel "een beetje pijnlijk" aanvoelde, maar dat de vaccinatie zijn lichaam "extra bescherming biedt die mij en anderen gezond houdt".

Hij deed dit naar aanleiding van het advies van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC om kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar een aangepaste dosis van het Pfizer-vaccin te geven. De tweeëneenhalve meter grote vogel woont al sinds 1969 in Sesamstraat, maar is volgens de makers altijd zijn ongeveer zes jaar oude zelf gebleven.



Cruz kreeg bijval van reporters van conservatieve zenders Fox News en Newsmax. Fox-reporter Lisa Boothe noemde de tweet "gestoord" en omschreef die verder als "het hersenspoelen van kinderen die geen risico lopen door corona". Steve Cortes van Newsmax omschreef Big Birds boodschap als "propaganda" en "kwaadaardig".

Big Birds straatgenoot Oscar was overigens minder te spreken over de vaccinatie. De eeuwige mopperkont liet vanuit zijn vuilnisbak op Twitter weten: "Dat is stom: blijkbaar word je van een coronavaccinatie helemaal niet humeurig. Je kunt wel een pijnlijke arm krijgen en je moe voelen, dus dat is tenminste iets."