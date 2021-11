Dit is de Miss Universe Marokko 2021

De 26-jarige Fatima-Zahra Khayat is het mooiste van het land en zal Marokko op 12 december in Israël vertegenwoordigen.

Marokko doet na ruim 40 jaar weer mee met de internationale schoonheidswedstrijd die dit jaar op 12 december in de Israëlische badplaats Haifa wordt gehouden. Deelnemers uit 75 verschillende landen zullen strijden voor het felbegeerde kroontje.

Fatima-Zahra woont in Parijs en werkt als financieel analist. "Deze titel is de kans om alle meisjes te laten zien dat alles mogelijk is en dat alle dromen uitkomen", zei Fatima-Zahra na haar overwinning.



Ze zal het in Israël in ieder geval moeten opnemen tegen de Spaans-Marokkaanse Sarah Loinaz die namens Spanje aanwezig zal zijn in Israël.

Bij de laatste deelname van Marokko werd Majida Tazi in 1978 genomineerd voor Miss Marokko. Sinds de jaren vijftig heeft Marokko een eigen schoonheidswedstrijd 'Miss Marokko'.