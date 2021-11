Activisten aan Bieber en Tiësto: skip Grand Prix Saoedi-Arabië

Onder meer Justin Bieber, dj Tiësto, A$AP Rocky, Jason Derulo en David Guetta kregen de vraag de Formule 1-wedstrijd op 5 december te skippen.

De leiding van Human Rights Foundation, onder wie voorzitter en oud-schaker Garry Kasparov, somt volgens The Hollywood Reporter in de brief een aantal punten op waaraan het Saoedische regime zich schuldig maakt.

Dat zijn onder meer de slechte behandeling van dissidenten en leden van de lhbtq-gemeenschap, de restricties van de pers, de gevangenisstraffen van vrouwenrechtenactivisten en de beperkingen van de rechten van individuen in het algemeen.



Kasparov en Human Rights Foundation-CEO Thor Halvorssen laten aan de artiesten weten: "We schrijven jullie om jullie aandacht te vragen voor de mensenrechtencrisis in Saoedi-Arabië. Om uit te leggen welke rol kroonprins Mohammed bin Salman speelt in de mensenrechtenschending van tientallen miljoenen Saoedi's. We vragen jullie om na te denken over de gevolgen van jullie associatie met het brute dictatorschap van MBS. We vragen jullie met respect om, gezien jullie status als wereldwijde beroemdheden, deze kans aan te pakken om een positieve invloed te hebben op het mensenrechtenbeleid in Saoedi-Arabië door jullie optreden af te zeggen als blijk van steun aan de nog altijd lijdende Saoedi's."

De woordvoerders van de in Saoedi-Arabië optredende artiesten hadden dinsdagavond nog niet gereageerd op het verzoek van The Hollywood Reporter om een reactie.