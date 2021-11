Spin-off Mocro Maffia vanaf 10 december te zien op Videoland

In deze korte film is een nieuw personage te zien: Meltem, een slimme vrouw die zich bezighoudt met creditcardfraude. Maar ze heeft één zwakke plek: haar gokverslaafde vader, die geld heeft geleend van de Mocro Maffia. In deze spin-off moet Meltem hem hiervan zien te redden.

Het nieuwe karakter wordt gespeeld door Sinem Kavus, vooral bekend van haar hoofdrol in de serie Hoogvliegers. Kavus is sinds kort ook te zien in de eerste Nederlandse Netflix Original-film Forever Rich.

Van Mocro Maffia zijn inmiddels drie seizoenen verschenen op Videoland. Meltem is ook in het vierde seizoen van Mocro Maffia te zien, maar wanneer dat uitkomt is nog niet bekend.



Eerder werd een nieuw personage uit Mocra Maffia aan het publiek voorgesteld via de miniserie Mocro Maffia: Komtgoed. De serie draaide om de jonge Zakaria, die ook wel 'Komtgoed' wordt genoemd.

Mocro Maffia won dit jaar een Gouden Kalf en werd bovendien genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring, als eerste programma ooit dat alleen op een streamingdienst verscheen. Deze laatste prijs ging echter niet naar Mocro Maffia, maar naar De kinderen van Ruinerwold.