Miss Universe Marokko gewond en gooit handdoek in de ring

De 26-jarige Fatima-Zahra heeft een ongeluk gehad en kan volgens de organisatoren niet meer deelnemen aan de schoonheidswedstrijd die op 12 december in het Israëlische Eilat plaatsvindt.

Door een gekneusde enkel die ze heeft overgehouden aan het ongeval zal ze niet in staat zijn om "het land in optimale omstandigheden te vertegenwoordigen", luidt de verklaring op Instagram.

Fatima-Zahra werd vorige week gekroond tot Miss Universe Marokko. De in Parijs woonachtige Marokkaanse schone zag haar droom in vervulling gaan. "Deze titel is de kans om alle meisjes te laten zien dat alles mogelijk is en dat alle dromen uitkomen", zei Fatima-Zahra vlak na haar overwinning.



Het is de eerste keer in 40 jaar dat het Noord-Afrikaanse land weer mee doet met de verkiezing. Bij de laatste deelname van Marokko werd Majida Tazi in 1978 genomineerd voor Miss Marokko. Sinds de jaren vijftig heeft Marokko een eigen schoonheidswedstrijd 'Miss Marokko'.

Fatima-Zahra is van de deelnemerslijst gehaald. De organisatie heeft de naam van haar vervanger nog niet vrijgegeven.