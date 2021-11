Najib Amhali te zien in Bon Bini Holland 3

De makers van de film van en met komiek Jandino Asporaat maakten donderdag ook bekend dat Rico Verhoeven en Roué Verveer te zien zijn in de comedy.

Het nieuwe deel in de succesvolle reeks over zwendelaar Robertico (Asporaat) is met ingang van 9 december te zien. De film werd opgenomen in New York, op Curaçao en in Duitsland en Nederland.

De drie vorige delen in de Bon Bini-reeks behoorden tot de best bezochte bioscooptitels van de afgelopen jaren. Asporaat won voor alle drie de films ook een Gouden Kalf van het Publiek, een prijs waarvoor het publiek kan stemmen.

Er zijn tot nu toe twee 'officiële' Bon Bini-films over Robertico verschenen en een spin-off, Judeska in da House, over het luidruchtige personage tante Judeska (ook gespeeld door Asporaat).