Ophef over Algerijnse afkomst nieuwe Miss Universe Marokko (video)

De 22-jarige Kawthar zal Marokko vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezing die op 12 december in het Israëlische Eilat plaatsvindt maar door een recente video is ze niet bij iedereen geliefd.

In een video is te zien dat Kawthar verhaal doet over haar Algerijnse komaf. In een anekdote vertelt ze over haar ouders en grootmoeder die tijdens de bevrijdingsoorlog naar Marokko waren gereisd.

Ze vertelt dat haar grootmoeder veel Marokkaanse vrouwen de kunst van het naaien heeft geleerd. Ook sprak ze lovende woorden over Algerijnse gebruiken, kunst en mode. Ze beweert dat Algerije veel culturele invloed heeft gehad op de Marokkaanse samenleving.



Op zichzelf een onschuldig verhaal, waar ook zeker een kern van waarheid in zit gezien de invloed die bijvoorbeeld Algerijnse Raï-muziek heeft gehad in Marokko.

Toch zien velen kwaad in de toespraak van Kawthar en denken dat ze haar verhaal deed om te provoceren, vooral in het licht van de spanning in de Marokkaans-Algerijnse betrekkingen. Op sociale netwerken werd dan ook opgeroepen Kawthar te vervangen.

Kawthar is zelf plaatsvervangend Miss. Aanvankelijk zou de 26-jarige Fatima-Zahra Khayat naar Israël afreizen maar die moest vorige week afhaken nadat ze geblesseerd raakte aan haar enkel.