Oussama Ahammoud volwassen geworden door incident met Bilal Wahib

De acteur, die getuige was in de zaak, heeft ervan geleerd, zegt hij in een interview met LINDA. meiden.

"Ik heb geleerd dat ik een voorbeeldfunctie heb", zegt de 20-jarige Ahammoud. "Zelf heb ik er nooit voor gekozen om een voorbeeld te zijn, maar na het incident weet ik dat ik dat wel ben. Nu ik me daar bewust van ben, zal ik er heel anders mee omgaan dan ik tot nu toe heb gedaan. Ik ben volwassen geworden. Ik ben nu een man."

Het is de eerste keer dat Ahammoud over de kwestie spreekt. Hij ging het afgelopen jaar bewust de media uit de weg. De acteur weet nu naar eigen zeggen hoe belangrijk het is voor jongeren om socialmediatraining te krijgen. "Ik had zelf graag meer begeleiding gehad toen ik bekender begon te worden", zegt hij.



Ahammoud kreeg door zijn rol in Mocro Maffia snel veel volgers. "Maar hoe we daarmee om moesten gaan, hebben we nooit geleerd. Ik hoop dat jongeren en influencers door wat er is gebeurd wel die begeleiding gaan krijgen. En dat dit soort incidenten daardoor voorkomen kunnen worden."

Fouten

Het incident heeft van Ahammoud een beter mens gemaakt, zegt hij. "Ik hoef me niet voor te doen als iemand die perfect is. Ik maak fouten, ik ben menselijk. Ik ben nog steeds Oussama, dus wat de media over me schrijven doet me eerlijk gezegd weinig."



Eerder deze maand werd bekend dat Wahib niet wordt vervolgd voor zijn omstreden actie. Hoewel er wel sprake was van een strafbaar feit, besloot het OM de zaak te seponeren.

Het zou gaan om "een volstrekt misplaatste actie" die niet bewust was opgezet.