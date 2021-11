Syrische zanger Omar Souleyman weer vrijgelaten

e Syrische zanger Omar Souleyman is vrijdag weer vrijgelaten nadat hij eerder deze week in Turkije was gearresteerd op verdenking van banden met de Koerdische Arbeiderspartij PKK.

shownieuws

Zijn advocaat heeft dit nieuws bevestigd aan persbureau AFP. "Omar Souleyman werd om 10.00 uur vrijgelaten", aldus zijn advocaat Resit Tuna. Souleyman werd woensdag aangehouden in het Zuid-Turkse Sanliurfa, de stad waar hij sinds hij ontsnapte aan de Syrische burgeroorlog een bakkerij runt. De politie ondervroeg Souleyman over mogelijke banden met de Syrische tak van de Koerdische Arbeiderspartij. De terroristische groepering PKK voert sinds 1984 een opstand tegen de Turkse staat.

Souleyman is als zanger internationaal bekend om zijn muziek die zich laat omschrijven als een melodieuze mix van dance en volksmuziek. Hij werkte samen met artiesten als Björk en Blur-frontman Damon Albarn. In Nederland trad Souleyman op op onder meer Lowlands en De Zwarte Cross. © ANP 2021