Oproep tot boycotten Miss Universe verkiezing in Israël

Palestijnse mensenrechtenverenigingen, waaronder PACBI (Palestijnse Campagne voor de Academische en Culturele Boycot van Israël), hebben opgeroepen de schoonheidswedstrijd te boycotten. De NGO zet deelnemers onder druk om zich terug te trekken.

Via sociale netwerken roept PACBI alle kandidaten op om "de strijd voor vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid" geen kwaad te doen en deelname aan het evenement af te blazen. Maleisië heeft zich inmiddels afgemeld en de Zuid-Afrikaanse regering heeft eerder deze week laten weten dat ze Lalela Mswane, die is onlangs benoemd tot Miss Zuid-Afrika 2021, niet zal steunen omdat ze weigerde zich terug te trekken.

Miss Universe 2020, de Mexicaanse Andrea Meza, was woensdag op bezoek in Israël en zei tegen verslaggevers dat de Miss Universe-verkiezing niet gepolitiseerd moet worden. Ze geeft aan begrip te hebben voor deelnemers die zich terugtrekken maar dat ze zelf geen bezwaar heeft dat de wedstrijd in Israël plaatsvindt.



Arabische landen die diplomatieke betrekkingen met Israël onderhouden, zoals Marokko en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) doen daarentegen wel mee.

Marokko stuurt de Algerijns-Marokkaanse Kawthar Ben Halima naar Israël, de Miss Marokko runner-up neemt het stokje over van Miss Marokko 2021 (Fatima-Zahra Khayat) nadat die moest afhaken als gevolg van een enkelblessure.

Kawthar moet het in Israël in elk geval opnemen tegen de Spaans-Marokkaanse Miss Spanje, Sarah Loinaz.