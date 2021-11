Advertenties tegen optreden Justin Bieber in Saoedi-Arabië

Op de route naar het Microsoft Theater in Los Angeles waar de American Music Awards worden uitgereikt, reden zondag vrachtwagens rond met daarop advertenties waarin Justin Bieber nogmaals wordt opgeroepen niet op te treden tijdens de Grand Prix in Saoedi-Arabië begin december.

Op foto's van TMZ is te zien dat op de billboards teksten stonden als "Bieber, je Saoedische baas vermoordt journalisten" en, verwijzend naar de zangers hit Sorry, "Het is niet te laat om sorry te zeggen. Zing niet voor de dictator van Saoedi-Arabië."

Zaterdag schreef de verloofde van vermoorde journalist Jamal Khashoggi een open brief aan Justin Bieber in de Washington Post. Zij zei daarin onder meer: "Zing niet voor de moordenaars van mijn geliefde Jamal. Spreek je alsjeblieft uit en veroordeel zijn moordenaar, Mohammed bin Salman. Jouw stem wordt door miljoenen gehoord."



Eerder stuurde mensenrechtenorganisatie Human Rights Foundation al een brief naar de artiesten die op zullen treden tijdens de Formule 1 op 5 december, onder wie de Nederlandse dj Tiesto, A$AP Rocky, Jason Derulo en David Guetta. In de brief, ondertekend door onder meer voorzitter en oud-schaker Garry Kasparov, somde Human Rights Foundation een aantal punten op waaraan het Saoedische regime zich schuldig maakt.

Dat zijn onder meer de slechte behandeling van dissidenten en leden van de lhbtq-gemeenschap, de restricties van de pers, de gevangenisstraffen van vrouwenrechtenactivisten en de beperkingen van de rechten van individuen in het algemeen.