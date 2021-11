Algerijnse radiozenders boycotten Khaled wegens voorliefde voor Marokko

De boycot gebeurt naar verluidt op instructies van de Algerijnse autoriteiten als straf voor het recente bezoek van Khaled aan Marokko.

De in Noord-Afrika populaire Algerijnse raï-zanger was eerder deze maand in Marokko om deel te nemen aan een cultureel festival in Asilah. Daarnaast ontmoette hij ook met minister Abdellatif Ouahbi (Justitie) en oud-minister Mohamed Benaissa (Buitenlandse Zaken).

Khaled was op sociale netwerken dagenlang het mikpunt van kritiek en dreigementen. Zijn bezoek aan Marokko gebeurde op het moment dat de spanningen tussen de twee buurlanden is opgelopen.



Het is echter niet de eerste keer dat Khaled's oren worden gewassen door boze Algerijnen. Door zijn pro-Marokko opvattingen werd zijn muziek in eigen land meermaals geboycot en tijdens concerten wordt hij vaak uitgejouwd bij het voordragen van bepaalde liedjes waarin wordt verwezen naar Marokko.

Of het de zanger wat interesseert is niet duidelijk, hij staat volgende maand gepland voor een optreden in Saoedi-Arabië. De 'koning van de raï' was in 2017 voor het laatst in het Islamitische (?) koninkrijk toen hij het podium deelde met de Amerikaanse rapper Nelly in de havenstad Jeddah.