NVJ waarschuwt Nederlandse pers na journalistenincident in Qatar

Dat meldt algemeen secretaris Thomas Bruning in reactie op het nieuws dat twee Noorse journalisten zijn aangehouden in de Golfstaat.

"Het is natuurlijk goed dat journalisten die naar het WK gaan daar ook berichten over de misstanden in het land", stelt Bruning. "Maar wees je bewust hoe dit land om kan gaan met media." De NVJ denkt erover om, samen met de Nederlandse Sport Pers, een advies op te stellen voor Nederlanders die naar Qatar afreizen om het toernooi te verslaan.

De NVJ hoopt overigens dat dit incident wellicht ervoor zorgt dat de organisatie van het WK druk op Qatar gaat zetten om de pers beter te behandelen: "Je blijft toch hopen dat zo'n evenement misschien bijdraagt aan een soort verbetering van de situatie."



Stadions

Noorwegen heeft woensdag verontwaardigd gereageerd op de aanhouding van twee journalisten van de Noorse omroep NRK die verslag deden van de voorbereidingen voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022. De autoriteiten in de Golfstaat zeggen dat de journalisten waren opgepakt omdat ze zich op privéterrein zouden hebben begeven. Ze moesten hun apparatuur achterlaten en het land verlaten.

Er is veel ophef over het aanstaande WK in de Golfstaat. Het ligt gevoelig dat arbeidsmigranten uit Zuidoost-Azië er onder slechte omstandigheden moesten werken aan stadions.