Miss Universe-verkiezingen gaan door ondanks Omicron-variant

Dat meldde minister van Toerisme Yoel Razvozov zondag. Het Red Sea resort in de badplaats Eilat is het middelpunt van deze internationale schoonheidswedstrijd.

Zaterdag kondigde Israël een inreisverbod aan voor buitenlanders samen met andere strengere maatregelingen. Terugkerende inwoners en burgers moeten langer in quarantaine en daarnaast wordt de omstreden methode om telefoons uit te lezen weer ingevoerd. De deelnemers krijgen vrijstelling van deze restricties en ondergaan elke 48 uur een PCR-test, volgens Razvozov.

"Dit evenement wordt in 175 landen uitgezonden, het is een belangrijk evenement dat Eilat ook hard nodig heeft", vertelde Razvozov aan verslaggevers van Reuters. "We weten hoe we dit evenement kunnen managen. Door gebruik te maken van de ontheffingen, zullen we meerdere evenementen zoals deze hebben. Israël heeft zich al toegewijd aan deze evenementen en kan ze niet meer annuleren."



Veiligheidsplan

Sharon Alroy-Preis, hoofd van de dienst van volksgezondheid, zei dat het land bezig is met een veiligheidsplan voor de verkiezing en toegangsbeperking voor landen die als risicovol worden beschouwd. Volgens Alroy-Preis heeft Israël tot nu toe één bevestigde Omicron-besmetting, een vrouwelijke toerist uit Malawi.

Alroy-Preis probeerde de geplande herinvoering van het tracken van mobiele telefoons te bagatelliseren met behulp van technologie die is ontwikkeld door de Shin Bet-organisatie voor terrorismebestrijding. Deze methode, tegengewerkt door privacywaakhonden, werd in mei 2020 grotendeels opgeschort.



Miss Marokko Marokko stuurt de 22-jarige Algerijns-Marokkaanse Kawthar Ben Halima naar Israël, de Miss Marokko runner-up neemt het stokje over van Miss Marokko 2021 (Fatima-Zahra Khayat) nadat die moest afhaken als gevolg van een enkelblessure. Kawthar moet het in Israël ook opnemen tegen de Spaans-Marokkaanse Miss Spanje, Sarah Loinaz.

Miss Nederland

De 25-jarige studente Julia Sinning uit Amsterdam zal Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezing. De jury prees haar als "een prachtige, pure vrouw die zichzelf durft te laten zien".