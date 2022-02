Forbes: 4 Marokkanen in top 50 meest invloedrijke vrouwen Arabische wereld

De lijst wordt jaarlijks opgesteld door het Amerikaanse zakenblad Forbes en omvat dit jaar 19 verschillende nationaliteiten.

Op de 9e positie staat Nezha Hayat (Marokkaanse Autoriteit voor Kapitaalmarkt), ze zakte één plek ten opzichte van 2021.

Salwa Idrissi-Akhannouch staat op de 14e plaats en klimt daarmee 5 plekken vergeleken met vorig jaar. Salwa is de huidige president van Aksal Holding, Marokkaanse exploitant van winkelcentra en detailhandelszaken in cosmetica en luxegoederen. Salwa is getrouwd met Aziz Akhannouch, de premier van Marokko.



Onderneemster Miriem Bensalah-Chaqroun (Holmarcom-groep) staat op de 16e positie. De voormalige topvrouw van de Marokkaanse ondernemersvereniging CGEM stond vorig jaar nog op de 36e positie.

Rita Maria Zniber, CEO van Diana Holding, is de vierde Marokkaanse in de ranglijst van machtigste zakenvrouwen in de MENA-regio. Ze staat op 35e positie en zakte daarmee twee plaatsen ten opzichte van 2021.

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte domineren de ranglijst met zeven vertegenwoordigers per land. Saoedi-Arabië, Oman, Koeweit en Marokko tellen er elk vier.