French Montana op de foto met 'Tinder Swindler' Leviev

French Montana deelde op zijn Instagram een selfie van hem en Simon Leviev, ook bekend als de Tinder Swindler. De Marokkaanse rapper is verbaasd over zijn ontmoeting met de vermeende fraudeur.

De 37-jarige 'Pop That'-rapper onthulde via zijn Instagram Stories dat hij Leviev in levende lijve heeft ontmoet. De Israëlische oplichter is het onderwerp van de gelijknamige documentaire op Netflix over een waargebeurde misdaad.

French Montana deelde een foto waarin hij poseerde met de seriefraudeur aan boord van een privéjet. "Ik kan niet geloven dat ik de oplichter heb ontmoet [lachende Emoji]", schreef French Montana.



De rapper deelde daarna dezelfde foto opnieuw maar veranderde het bijschrift en leek hij ditmaal Leviev te bespotten. "Hé, we zijn net uit het ziekenhuis. Met French Montana gaat het weer goed, met ons gaat het weer goed, maar onze vijanden zitten achter ons aan. Stuur alsjeblieft snel 50k. Alsjeblieft."



Netflix-docu

Leviev, die eigenlijk Shimon Hayut heet, zou via Tinder talloze vrouwen voor miljoenen euro's hebben opgelicht. Hij laat ze geloven dat hij schatrijk is en een zoon is van diamantmagnaat Lev Leviev. Hij gebruikt niet alleen de schuilnaam Simon Leviev, maar heeft meerdere nepnamen.

In de documentaire is te zien hoe Leviev verschillende vrouwen inpalmt en daarna verklaart dat hij in gevaar verkeert en geld nodig heeft. Drie vrouwen, onder wie een Nederlandse, doen in de film hun verhaal. Ze geven hem contant geld of hun creditcards en geloven dat hij later terug zal betalen.

Opmerkelijk genoeg wordt Leviev nooit aangeklaagd voor het oplichten van alle vrouwen. Ook zijn bodyguard Peter en zakenpartner Avishay zijn nooit aangeklaagd, terwijl er zo'n 10 miljoen euro afhandig zou zijn gemaakt.