3 Marokkaanse restaurants in top 50 beste restaurants MENA-regio

Dat blijkt uit de eerste editie van de ranglijst MENA's 50 Best Restaurants.

Restaurants uit 11 landen zijn uitgeroepen tot de top 50 van gastronomische bestemmingen in de regio tijdens een evenement dat werd georganiseerd in samenwerking met het Emiraatse Ministerie van Cultuur en Toerisme.

De ranglijst werd begin deze week gepubliceerd en is bedoeld om de regionale gastronomie te vieren en regionale culinaire aanbevelingen te doen. De lijst is opgesteld door '50 Best Restaurants Academy in MENA', een invloedrijke groep van 250 regionale horeca-tycoons, elk geselecteerd op hun deskundigheid over de restaurantscene in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.



De 50 beste restaurants in de MENA-regio zijn verdeeld over zes stemregio's: de Golf, Saoedi-Arabië, de Levant, Noord-Afrika (oost) en Noord-Afrika (west). 3 Fils, een informeel en eigentijds restaurant in de historische vissershaven Jumeirah van Dubai, staat bovenaan de lijst, gevolgd door Zuma (eveneens Dubai). Het OCD-restaurant in Raz (Tel Aviv) maakt de top 3 compleet.

Het eerste Marokkaanse restaurant in de ranglijst komen we tegen op nummer 26: La Grande Table Marocaine (Marrakech). Het tweede Marokkaanse restaurant staat op 32: Iloli (Casablanca) en op nummer 49 prijkt de tent +61, eveneens in het okerkleurige Marrakech.



Met 19 restaurants domineren de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) de ranglijst, gevolgd door Israël (6 vreethokken), waarvan er twee in de top 10 staan: OCD Restaurant (3e) en George & John (9e).

Saoedi-Arabië en Libanon leveren elk vijf restaurants en Egypte vier. Restaurant Tokyo (Saoedi-Arabië) is hekkensluiter.