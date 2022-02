Nasrdin Dchar haalt uit naar Lil' Kleine

Het levenloze lichaam van het 5-jarige kind werd zaterdag na een dagenlange reddingsoperatie uit een 32 meter diepe put in Noord-Marokko gehaald.

Lil' Kleine bood de familie van Rayan aan om zijn begrafenis te betalen, maar acteur Dchar zou liever zien dat de rapper zijn geld ergens anders insteekt.

In zijn story schrijft de acteur het volgende: "Hey Lil' Kleine, super genereus van je dat je de uitvaart van Rayan wilt betalen. Waarschijnlijk is dat niet meer nodig als ik zo de berichten hoor. Maar weet je, nu je aangeeft iets te willen beteken, is het misschien een idee om te kijken hoe een ongeluk als deze voorkomen had kunnen worden. En het antwoord daarop is vrij simpel: goeie waterputten bouwen op plekken waar het hoognodig is."



Hierna vervolgt de acteur: "Dus dacht ik, is het niet een idee om met jouw netwerk en vermogen een waterputten-project op te starten?"

Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Ook buiten Marokko werd meegeleefd met de kleuter en zijn familie. Mensen over de hele wereld volgden de reddingsoperatie op sociale media, die ook live op Marokkaanse zenders werd uitgezonden.