Bilal Wahib terug op Instagram ondanks levenslang verbod

De 23-jarige zanger werd begin vorig jaar levenslang verbannen van het platform nadat hij een minderjarige jongen had opgehitst om zijn geslachtsdeel te laten zien.

"BILAL IS BACKK!!!! Om dit te vieren heeft hij samen met @rolfsanchez zeer binnenkort een verrassing voor jullie in petto! "Ik heb jullie gemist schatjes"", staat bij de video, waarop Wahib meezingt met een nieuw liedje van hem en Sanchez. Het account wordt beheerd door zijn management, zo is te lezen in de omschrijving van het profiel.

Wahib werd vorig jaar aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien.



De zaak werd later geseponeerd, maar Wahib kreeg het direct flink te verduren in de media. Programma's met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek.

In het programma Op1 bood hij excuses aan voor zijn actie.