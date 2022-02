Instagramverbod Bilal Wahib geldt nog steeds

Zaterdag maakten de 23-jarige zanger en zijn management een nieuw account aan, terwijl Wahib begin vorig jaar te horen kreeg levenslang verbannen te zijn van het platform.

Die ban geldt nog steeds, bevestigt een woordvoerster van Instagram-eigenaar Facebook tegenover het ANP. Wahib werd van Instagram verbannen nadat hij een minderjarige jongen op het platform vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien.

Zaterdagmiddag verscheen er een nieuwe video van de zanger op een account dat volgens de beschrijving werd beheerd door het management van Wahib.



In de video liet hij een stukje van een nieuw nummer met Rolf Sanchez horen, maar niet veel later was het account alweer offline gehaald. De zegsvrouw bevestigt dat alle "relevante accounts" zijn verwijderd.

De zaak tegen Wahib, die werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, werd later geseponeerd.