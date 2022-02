Atlasleeuw Hakimi voor 2e keer vader

Hakimi deelde het goede nieuws op sociale netwerken en stelde fans gerust over de gezondheid van de baby.

"Alles is goed verlopen en we zijn in goede gezondheid", zei hij. Hakimi deelde ook een emotioneel bericht met zijn kind: "Wat wilden we jou graag bij ons hebben!".

De 23-jarige International heeft een succesvolle voetbalcarrière en kondigde in 2018 zijn relatie aan met de 35-jarige model en actrice.

De rechtsback en zijn partner, Abouk, werden in februari 2020 ouders van hun eerste kind, Amine.