Serie over La Mamounia-oplichtster Anna Sorokin te zien op Netflix

De 9-delige serie gaat over Anna Delvey, de jonge vrouw die een miljonairsbestaan leidde, maar in werkelijkheid geen cent te makken had.

Ze liep rond op sandalen van Gucci, verbleef in de duurste hotels en at in de chicste restaurants, steevast vergezeld van de 'rich and famous'. Anna Delvey bleek echter het verzinsel van Anna Sorokin, de losgeslagen dochter van naar Duitsland geëmigreerde, Russische middenstanders. Sorokin deed zich voor als miljonairsdochter en loog tegen iedereen, zelfs tegen haar vrienden. Ze leidde het leven waar ze altijd van gedroomd had. Tot ze ontmaskerd werd en naar de gevangenis werd gestuurd.

De 30-jarige 'Marrakech-oplichter' Anna Sorokin werd in 2019 in New York veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar maar kwam vanwege goed gedrag begin 2021 op vrije voeten. Ze kreeg tevens een geldboete van $ 24.000 opgelegd en moet een schadevergoeding betalen van $ 199.000.



De vrouw, wiens alter-ego Anna Delvey naar eigen zeggen een vermogen van $ 60 miljoen zou hebben, had duizenden volgers op Instagram, waar ze elke dag jaloersmakende foto's deelde. Vier jaar lang kwam ze weg met haar praatjes, maar uiteindelijk werd ze ontmaskerd als oplichtster.

In juli 2018 werd voor het eerst de politie erbij gehaald, omdat ze een hotelrekening niet kon betalen. Ze had een reis ondernomen naar Marrakech waar ze verbleef in het uberluxe Hotel La Mamounia. Ze huurde in het paleis een villa van $7.000 per nacht. Maar zelfs toen hield ze vol. Ze vertelde een politieagent dat haar tante uit Duitsland haar borg zou betalen. "Geef me vijf minuten, dan heb ik het geregeld", zei ze volgens de rechtbankdocumenten. Ze liet haar vriendin Rachel Williams zitten met een rekening van $62.000.



Vervalst

Volgens de officier van justitie in Manhattan vervalste Sorokin financiële documenten om de schertsvertoning in stand te houden. Hiermee slaagde ze er zelfs in om een lening van 100.000 dollar af te dwingen bij een grote bank. Tijdens het proces zei de aanklager dat Sorokin "leek te genieten" van de benarde situatie van haar slachtoffers en dat ze "meer bezorgdheid" toonde over haar kleding dan over de emoties van degenen die ze pijn deed.

Haar advocaat beweerde dat ze juist tijd kocht om alle schulden terug te betalen en probeerde haar af te schilderen als een ondernemer. Zijn cliënt zou uiteindelijk ten prooi zijn gevallen aan 'de glitter en glamour' van het leven in New York.

Uiteindelijk werd Sorokin schuldig bevonden aan acht strafbare feiten en vrijgesproken van twee andere zaken, waaronder de zwendel in Marrakech.