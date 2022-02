Nieuw streamingplatform 'Aflamin' gewijd aan Marokkaanse films

Het streamingsplatform is vandaag live gegaan en is hoofdzakelijk gewijd aan Marokkaanse films.

Gelanceerd door Good Fellows, het productiebedrijf ALI'N Productions van de Frans-Marokkaanse regisseur en producent Nabil Ayouch, biedt het Aflamin-platform een verscheidenheid aan klassieke maar ook nieuwe Marokkaanse filmproducties, alsook internationale onafhankelijke films.

Toegankelijk via een abonnement of via pay per view (PPV) kunnen gebruikers van Aflamin zich abonneren voor een periode van één (45 DH), drie (120 DH) of zes maanden (230 DH) vrijblijvend, of films huren voor een periode van 48 uur.

Een eendaags proefabonnement kost 10 DH.