Rapper JABROUN heeft 'geleerd' van uitspraken over Erica Meiland

De artiest laat nogmaals weten elke vorm van geweld af te keuren en dat de songtekst niet als bedreiging was bedoeld. Ook heeft hij ervan geleerd, zo staat in een verklaring van het management.

Het management spreekt zich uit omdat JABROUN de afgelopen dagen veel negatieve reacties kreeg, tot doodsbedreigingen aan toe. Ook is de artiest geschrokken van de gijzeling van dinsdag in Amsterdam. "JABROUN is een jonge artiest en heeft geleerd van deze gebeurtenis", staat in de verklaring. Hij wil "de jeugd meegeven dat geweld nooit de oplossing is".

In de bewuste video rapt JABROUN: "fuck Erica Meiland, ik hoef niet zulke toxic mensen in mijn land, als het kan, ga ik haar kidnappen en zet ik haar op een eiland". In de clip is op de achtergrond een vrouw met een zak over haar hoofd te zien en daarbij twee mensen met een hakbijl in hun hand.



De tekst was vermoedelijk een reactie op het boek van Meiland dat eind vorig jaar uitkwam. Daarin schreef ze onder meer dat de islam "heel veel ellende" brengt.

JABROUN hoopt nog eens met Meiland, die vorige week aangaf geen aangifte tegen hem te willen doen, over vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid te praten in een talkshow.