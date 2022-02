Heel Holland Bakt krijgt Marokkaanse deelneemster

In totaal doen er zeven nationaliteiten mee. Dat heeft Omroep MAX donderdag bekendgemaakt.

Volgens Omroep MAX is de diversiteit nog nooit zo groot geweest bij het populaire programma. De Goudse Siham Massrour (33) is één van de bakkers in het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. Zij gaat met negen anderen de strijd aan om de felbegeerde titel 'Beste thuisbakker van Nederland'.

In totaal meldden zich meer dan duizend deelnemers aan. De nieuwe reeks van Heel Holland Bakt gaat op 12 maart van start bij de NPO. De kijkcijferhit van Omroep MAX verhuist dus van de zondag- naar de zaterdagavond.



Het presentatieteam blijft hetzelfde: André van Duin en juryleden Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden keren terug. Het thema is dit seizoen 'voorjaar'. In Heel Holland Bakt moeten kandidaten laten zien wat ze kunnen in de keuken.

Er kijken doorgaans ruim 2 miljoen mensen naar het programma.