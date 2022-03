Clarence Seedorf bekeert zich tot de islam

Seedorf maakte zijn bekering zelf bekend via Instagram. Seedorf is getrouwd met zakenvrouw Sophia Makramati.

"Ik ben erg blij en verheugd om me aan te sluiten bij alle broeders en zusters over de hele wereld. Vooral mijn schattige Sophia heeft me meer diepgang geleerd over de islam.".

Op Instagram meldde de ex-Ajacied dat hij zijn naam niet zal veranderen. "Ik zal mijn naam blijven dragen zoals die is gegeven door mijn ouders, Clarence Seedorf!" Het veranderen van de voornaam is in de meeste gevallen niet verplicht voor moslims, maar komt wel regelmatig voor. Bokslegende Muhammad Ali heette voor zijn bekering Cassius Clay.



In een interview in Trouw in 2008 vertelde hij al over zijn echtgenote, die moslim is. "Zij is zo opgevoed. Dat respecteer ik. Zij wordt daar een beter mens van. Maar als je eventueel moslim wilt worden, moet het uit je hart komen. Niet vanwege je vrouw. De kern van het geloven is voor mij het zoeken naar goed zijn, een goed mens zijn – of dat nou de islam is of het christendom of het jodendom maakt voor mij niet uit."

Seedorf werd in 1976 geboren in het Paramaribo. In Suriname is zo'n 15 procent van de bevolking moslim, vooral door Surinamers met Javaanse, Indiase en Pakistaanse roots.



Seedorf begon zijn voetballoopbaan bij Ajax, waar hij in 1995 de Champions League. Daarna kwam de voormalig middenvelder uit voor Sampdoria, Real Madrid, Internazionale, AC Milan en Botafogo.

Seedorf kwam tot 87 interlands voor Oranje. Als trainer had Seedorf AC Milan, Shenzhen Xiangxue, Deportivo La Coruña en de nationale voetbalploeg van Kameroen onder zijn hoede.