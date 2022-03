Film Meskina nu te zien op Netflix

De populaire film van Nederlandse bodem verkocht in zijn openingsweekend in juli al helemaal uit en kan nu wereldwijd worden bekeken.

Meskina vertelt het verhaal van de 30-jarige Leyla, die geen man, kind of duidelijk carrièrepad heeft. Ze probeert haar eigen weg te vinden en erachter te komen wat haar eigenlijk gelukkig maakt, ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk.

De film kent naast Soundos veel andere bekende gezichten, onder wie Najib Amhali, Bilal Wahib en Nasrdin Dchar. Naast alle drama en humor wordt er in de film veel aandacht besteed aan muziek. Zo zien we ook zangeres Numidia in de film.