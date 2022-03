30 Israëlische journalisten in Marrakech om de stad als reisbestemming te promoten

De journalisten vertegenwoordigen verschillende grote nieuwsdiensten in Israël, waaronder persbureaus en het staatsagentschap.

De delegatie werd maandag ontvangen op het gemeentehuis van Marrakech om een ​​idee te krijgen wat de toeristische hoofdstad van Marokko in petto heeft voor toeristen in het algemeen en Israëliërs in het bijzonder.

De journalisten spraken met loco-burgemeester Fatima-Zahra Mansouri die hen het regionale toerismeplan voor 2022 -2028 presenteerde. Verder stonden er ontmoetingen op de planning met vertegenwoordigers van de reisbranche, het bedrijfsleven en Joodse religieuze leiders.



In mei vorig jaar maakte een groep Israëlische reisagenten een rondreis door Marokko om nieuwe toeristische locaties voor Israëlische reizigers te markeren. De delegatie, waaronder reisgidsen, promotors en eigenaren van reisbureaus verwachten dat het aantal Israëlische toeristen zal oplopen tot minstens 270.000 per jaar.

Sinds de heropening van het luchtruim neemt het aantal toeristen in Marokko weer toe. In Marrakech worden deze week zo'n 45.000 toeristen verwacht die via 270 inkomende vluchten het land aandoen.