Marrakech: Miss Arab Festival terug met 5e editie

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de regio Marrakech-Safi en is dit jaar bedoeld om de toeristische diversiteit in de regio te bevorderen nu het Marokkaanse luchtruim weer geopend is voor reizigers. Het festival werd meermaals uitgesteld vanwege de coronapandemie. Deze editie belicht de verscheidenheid aan ambachtelijke producten die in Marrakech-Safi worden gemaakt.

Het festival omvat rondleidingen naar verschillende toeristische trekpleisters in Marrakech en Al Haouz, een modeshow en workshops voor zelfontplooiing en sociale ontwikkeling alsook een aantal kookworkshops. Verschillende landen, waaronder Turkije, Tunesië, Egypte, Libanon, Gabon en Frankrijk zijn uitgenodigd voor het culturele en artistieke evenement.

Het festival wordt afgesloten met de schoonheidswedstrijd. De jury voor deze editie bestaat onder meer uit journalisten Hana Hajj (Libanon), Dalia Nabil en Hani Chennaoui (Egypte) en modellenmakelaar Albert Oiknine.



De vijfde editie omvat eerbetonen aan verschillende Marokkaanse artiesten alsook Najla Frej, Miss Arab Festival (2e editie). Najla fungeert als goodwill-ambassadeur en zal de nieuwe deelnemers van de schoonheidswedstrijd begeleiden.

Als onderdeel van de solidariteitsmissie van het festival zullen verschillende kunstenaars samen met de deelnemende kandidaten gezamenlijk een canvas creëren, waarvan de inkomsten zullen worden gedoneerd aan verenigingen die actief zijn op het gebied van sociale ontwikkeling.