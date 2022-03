Bilal Wahib heeft in april debuutshow in Gashouder

De 23-jarige zanger staat die dag met zijn voorstelling El Mehdi Live, naar het gelijknamige album, in de Amsterdamse zaal. Op het album staan de bekende nummers Tigers en 501, maar ook onbekendere liedjes als Ibiza en 1% met Kraantje Pappie.

Daarnaast zijn ook artiesten als Bizzey, Boef, Big2 en Frenna op het album te horen. "Ik heb eindelijk mijn album El Mehdi aan jullie kunnen laten horen. Een album vol met emotie, maar met nog meer liefde", aldus Wahib. "Dit wordt mijn hardste soloshow OOIT en dat kan alleen met MIJN TIJGERS. Dit is pas het begin."

Wahib werd vorig jaar aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien. De zaak werd later geseponeerd, maar Wahib kreeg het direct flink te verduren in de media.



Programma's met hem werden geannuleerd of offline gehaald, hij kreeg een levenslang Instagramverbod, en verschillende radiozenders boycotten zijn muziek. In het programma Op1 bood hij excuses aan voor zijn actie.

In juni verscheen de zanger met een verrassingsoptreden weer op het podium, tijdens een show van Kris Kross Amsterdam in Paradiso. In november bracht Wahib zijn debuutalbum El Mehdi uit.