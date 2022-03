Ophef nadat tijdschrift Vogue 'Palestina' verwijdert uit Instagrambericht Gigi Hadid

Het fotomodel doneert een deel van haar inkomsten aan slachtoffers van de bezetting in Palestina en de oorlog in Oekraïne, maar Vogue noemde alleen Oekraïne.

Afgelopen zondag kondigde de 26-jarige Palestijns-Nederlandse supermodel op Instagram aan dat ze al haar inkomsten van haar shows in het najaar van 2022 zou doneren. Dit, om "degenen die lijden onder de oorlog in Oekraïne te helpen, evenals degenen die hetzelfde ervaren in Palestina te blijven steunen".

Vogue wijdde hier in eerste instantie een Instagrambericht aan, waarin het blad haar verklaring bijna letterlijk overnam en ook Palestina noemde. Daar kwam echter kritiek op van de pro-Israëlische organisatie StopAntisemitism.org, die stelde dat Hadid zich de Russische invasie van Oekraïne toe-eigende om haar politieke agenda door te drukken en Israël te "belasteren".



In reactie op deze ophef besloot Vogue het bericht te wijzigen, met als resultaat dat pro-Palestijnse activisten (oftewel; mensen met een geweten) nu woedend waren. Zo riep de Palestijnse activist Mohammed al Kurd het modeblad ter verantwoording. Hij stelde dat een mainstream nieuwsdienst de letterlijke feiten van een bericht heeft gewist omdat de zionisten begonnen te janken. "Tot zover journalistieke integriteit en ethiek.".

Een andere activist zei dat Vogue de Israëlische apartheid vergoelijkte en betoogde dat #PalestinianLivesMatter ook belangrijk is, zelfs als ze "uw pagina's en covers niet halen."