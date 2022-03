Converse opent eerste Afrikaanse winkel in Morocco Mall

Het is de eerste winkel voor het Amerikaanse merk in Marokko èn Afrika.

Retailer Hudson Group zit achter de komst van Converse in Marokko en hoopt dat de "creativiteit" en het "brede assortiment" van het Amerikaanse schoenenmerk tot leven kan komen in Marokko.

"Vanaf nu kunnen mensen van Casablanca de nieuwste collecties van het Amerikaanse merk ontdekken in de eerste winkel die uitsluitend aan Converse is gewijd in Marokko.", zegt Driss El Azami, product- en merkmanager van Converse en Hudson in Marokko.



Volgens de website van Morocco Mall bevindt de Converse-winkel van 120 vierkante meter zich op de eerste verdieping van het winkelcentrum en biedt deze een brede selectie artikelen voor mannen, vrouwen en kinderen.

Hudson Group is één van de grootste distributeurs van modemerken in Noord-Afrika en zorgde eerder ook voor de herstart van Mango in Marokko. Het bedrijf heeft kantoren in Italië, Marokko, Algerije en Nigeria en distribueert onder meer het Amerikaanse sportmerk Nike in 28 Afrikaanse landen, evenals andere merken zoals Converse, Intersport, Ted Baker en New Look.