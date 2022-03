Hotel Cristiano Ronaldo in Marrakech ontvangt eerste klanten

Het hotel van de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zou aanvankelijk eind 2019 open gaan maar werd meermaals uitgesteld na uitgelopen bouwwerkzaamheden en vertragingen als gevolg van de coronapandemie.

Het project, begin 2018 aangekondigd, telt 168 kamers, twee restaurants, een conferentiecentrum, fitnesscentrum, een spa en een zwembad. Het project werd gelanceerd in samenwerking met de Portugese hotelgroep Pestana, de grootste hotelketen in Portugal.

De Pestana CR7 Lifestyle Hotels richten zich naar eigen zeggen op de "Generation Y" die houdt van "ontspannen, werken, eten en drinken". Een overnachting kost ongeveer 200 euro.



Ronaldo wil hotels openen op nieuwe markten in Azië en het Midden-Oosten, waar hij erg populair is. De CEO van Pestana liet eerder al blijken de hotelketen ook te willen uitbreiden in Spanje en de Verenigde Staten.

De beslissing van de populaire voetballer om een ​​hotel te openen in Marrakech is niet geheel willekeurig. Hij is een frequente bezoeker van de okerkleurige stad die hij eerder "de stad van vreugde" noemde.