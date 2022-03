El Arbi en Fallah twijfelden aan humor in Netflix-serie Grond

Toch sloeg de twijfel toe, vertellen de twee aan het ANP. "Op de set waren wij ons al heel vaak kapot aan het lachen. Dan denk je: niemand anders gaat dat ook leuk vinden", zegt El Arbi.

"Ik denk dat ik nog nooit zoveel heb gelachen op een set als bij Grond", zegt Fallah. Volgens hem is humor heel moeilijk te peilen. "Niet iedereen lacht om dezelfde grappen of jokes. Voor ons kan iets heel grappig zijn maar we vroegen ons dikwijls af of dat ook voor andere mensen zou gelden."

Het tragikomische Grond, dat vanaf donderdag wereldwijd te zien is op Netflix, vertelt het verhaal van de Marokkaanse Ismael die de begrafenisonderneming van zijn vader overneemt. Hij besluit om niet langer alleen overleden moslims te repatriëren naar Marokko maar om ook heilige grond uit Marokko te importeren zodat moslims ook in België kunnen worden begraven.



El Arbi (33) en Fallah (36), die ook in Hollywood voet aan de grond hebben gekregen met titels als Bad Boys For Life, Ms. Marvel en Batgirl, hebben geprobeerd om serieuze thema's als de dood, cultuur, migratie en conflicten tussen generaties af te wisselen met een flinke dosis humor.

Volgens hen is het de truc om een goede balans te vinden tussen serieus en absurditeit. "Voor ons was het ook belangrijk dat het entertainend zou zijn", zegt El Arbi. "Humor is een van de perfecte middelen om een verhaal te vertellen die moeilijk of zwaar zou kunnen zijn." Fallah: "Dat was ook heel uitdagend voor ons. We waren ook gewoon bang dat het niet zou lukken."



Volgens de regisseurs zijn er in ieder geval genoeg redenen om naar Grond te kijken. "De serie heeft alles wat je wilt. Je gaat lachen, je gaat bang zijn, je gaat huilen. Er zit actie, drama, humor en spanning in", somt El Arbi op. "Je gaat echt houden van de personages", vult Fallah aan.

"Het is gewoon bingewatch-materiaal. Misschien wel beter dan Squid Game", besluit hij met een knipoog naar de Zuid-Koreaanse Netflix-hit van afgelopen najaar.