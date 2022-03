Soundos: buitenlands succes Meskina is zoiets moois

Dat zei de comédienne dinsdag in De Avondshow met Arjen Lubach. De film was vorig jaar al te zien in de Nederlandse bioscopen en staat sinds deze maand ook op Netflix, waar het is uitgegroeid tot een succes.

"Het is overal trending, behalve in Almere", grapte Soundos. De debuterende filmmaker had altijd wel gedacht dat Meskina een hit zou zijn in Nederland, maar zag het buitenlandse succes niet per se aankomen.

"Ik krijg fanmail uit Brazilië, uit Cuba, uit Marokko. En wat zo grappig is, mensen kijken ook in het Nederlands, dus niet nagesynchroniseerd."



Meskina vertelt het verhaal van de 30-jarige Leyla, die geen man, kind of duidelijk carrièrepad heeft. Ze probeert haar eigen weg te vinden en erachter te komen wat haar eigenlijk gelukkig maakt, ondanks alle verwachtingen en vanzelfsprekendheden die horen bij het ideaalbeeld van familie, liefde en werk.

In de komedie spelen onder anderen ook Maryam Hassouni, Nasrdin Dchar en Najib Amhali een rol.