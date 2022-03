Roel Reiné schiet in Marokko nieuwe epische serie voor History Channel

De titel van het project, dat bestaat uit drie afleveringen, is Titans Who Built The Ancient World.

In de reeks worden de levens gevolgd van drie grote wereldleiders van duizenden jaren geleden: Alexander de Grote, Julius Caesar en Cleopatra. Reiné is verantwoordelijk voor de gedramatiseerde scenes en de diverse veldslagen die voor de serie worden gereconstrueerd. De opnames vinden grotendeels plaats in Marokko en gaan over zeven weken van start, laat Reiné weten.

Eerder maakte de Nederlandse regisseur voor History Channel een soortgelijke serie over George Washington, de eerste president van de VS. Ook draaide hij voor de zender een aantal afleveringen van de serie Knightfall, met Star Wars-acteur Mark Hamill.



In Nederland draaide Reiné ook twee grote historische films: het succesvolle epos Michiel de Ruyter en het middeleeuwse drama Redbad. De regisseur vertrok zeventien jaar geleden naar Hollywood, waar hij doorbrak met het maken van relatief goedkope actiefilms.

Komend najaar gaat hij in Nederland een film maken over militair Marco Kroon.