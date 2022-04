Nadia Moussaïd krijgt liefdesverklaringen voor haar vader

Dit gebeurde na de uitzendingen van haar programma Mijn vader de gelukszoeker bij de NPO.

Dat vertelde Moussaïd in het programma Media Inside. "Ik krijg opeens heel veel berichten dat mensen verliefd zijn op mijn vader", vertelde ze. "Ik vind dat heel leuk. Ik vond mijn vader altijd al leuk, maar je weet natuurlijk niet of het klopt. Nu krijg ik de bevestiging dat het écht een leuke man is.".

In Mijn vader de gelukszoeker maakt Nadia met haar vader Alice in omgekeerde volgorde de reis die hij in 1977 maakte. Alice Moussaïd besloot op 17-jarige leeftijd als 'gelukszoeker' vanuit Marokko naar Europa te reizen. De driedelige serie is terug te kijken op de website van de NPO.

Haar vader gaat overigens van alle complimenten "wel naast zijn schoenen lopen", voegde Nadia daar aan toe.