ONMT: meer vluchten tussen Canarische Eilanden en Marrakech

Dat melden Binter en het Marokkaans toerismebureau ONMT in een verklaring.

Binter is van plan Las Palmas, de hoofdstad van het eiland Gran Canaria, te verbinden met drie Marokkaanse steden, Fez, Guelmim en Dakhla. De vluchten van Fez-Las Palmas worden twee keer per week georganiseerd.

Ook is de Spaanse luchtvervoerder van plan om twee wekelijkse reizen te organiseren tussen Marrakech en Funchal, de hoofdstad van het Portugese eiland Madeira.



De nieuwe routes zijn het resultaat van een strategisch partnerschap tussen Binter en ONMT dat tot doel heeft de toestroom van toeristen naar Marokko te vergroten en de activiteiten van de luchtvaartmaatschappij in het land uit te breiden.

Na de heropening van het luchtruim door Marokko op 7 februari hervatte Binter de vluchten die de Spaanse eilanden in de Atlantische Oceaan verbinden met de Zuid-Marokkaanse steden Laayoune, Dakhla en Agadir.



Deze toename van het aantal vluchten naar de zuidelijke regio's ligt in lijnt met de strategie van ONMT om Marokko als toeristische bestemming te promoten. Het toerismebureau startte begin dit jaar met twee nieuwe marketingcampagnes, 'Aji' (kom) is bedoeld om het binnenlands toerisme te stimuleren en met 'We are Open' (we zijn weer open) wil ONMT internationale toeristen aantrekken.

ONMT heeft ook samengewerkt met reisorganisaties in Europa en Israël om de Marokkaanse toerismesector nieuw leven in te blazen.