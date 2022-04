NOS: verslaggeving WK Qatar wordt journalistiek en serieus

De cabaretier riep de NOS op de toon van de uitzendingen rond het WK "sober" te houden vanwege de structurele mensenrechtenschendingen in het land.

"Het uitzenden van het WK en alles wat daarom heen gebeurt is onze journalistieke taak", aldus de zegsman. "We hebben, ook bij vorige grote sportevenementen, altijd oor en ruimte voor alles wat er om een toernooi heen gebeurt." Hij beaamt dat de toon van de uitzendingen in lijn met alle kritiek op het WK Qatar zal zijn. "Bij de loting zat er bijvoorbeeld ook iemand van Amnesty in de studio om te praten over de mensenrechtensituatie. Ook tijdens het WK zelf zal daar veel aandacht voor zijn."

Freek de Jonge merkte op NPO Radio 1 op dat "de nabeschouwingen altijd plaatsvinden in een studio vol toeterende supporters. De NOS moet positie kiezen en zeggen: we gaan dit sober en ingetogen doen, of we gaan het niet doen." De kritiek op het WK zwol de afgelopen weken aan.



Bondscoach Louis van Gaal heeft zich recent ook hard uitgesproken tegen de FIFA en het feit dat Qatar het WK organiseert. Volgens de bondscoach van Oranje kijkt de wereldvoetbalbond louter naar commerciële belangen, in tegenstelling tot eerdere WK's waar het volgens Van Gaal niet om geld zou hebben gedraaid.

Veel grote sponsors van Oranje lieten deze week weten dit jaar het WK in Qatar links te laten liggen. Vanwege de slechte mensenrechtensituatie gaat onder meer ING geen kaarten aanbieden aan klanten en personeel. Ook zullen er geen grote campagnes worden opgetuigd rond het WK.