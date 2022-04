Nora Attal en haar familie in ramadan reclamespotje Ralph Lauren (video)

De 22-jarige catwalk-ster deelde een 30 seconden durende clip waarin ze te zien is met haar verloofde (cameraman Victor Bastidas), haar ouders Charlie en Bouchra, en haar twee broers en zussen.

"Thuis voor mij is waar ik me op mijn gemak voel in mezelf", zegt het model in de korte video waarin de familie te zien is, volledig gekleed in Ralph Lauren-outfits.

"Ik ben dankbaar dat ik mensen om me heen heb die me steunen, die er voor me zijn als ik ze nodig heb", zei ze. "De momenten waar ik het meest naar uitkijk tijdens Eid zijn de vieringen, het samen zijn, de grote maaltijd hebben die je normaal gesproken als gezin samen maakt".



In de video deelde de familie ook cadeaus van het merk en poseerde ze voor een groepsfoto. "Bedankt @ralphlauren dat je mijn gezin hier apart van hebt gemaakt", schreef Attal. "Deze momenten zijn zo speciaal."

In november 2020 stonden het model en haar familie voorop in de vakantiecampagne van het merk. Daarvoor verscheen ze met haar familie op de cover van de Italiaanse Vogue.