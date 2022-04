Walid Benmbarek in nieuwe Videolandserie Hockeyvaders

De serie gaat over drie beste vrienden en is vanaf het najaar te zien op Videoland. Ook onder anderen Holly Mae Brood, Annet Malherbe, Maaike Martens en Sanne Wallis de Vries spelen een rol in de serie, heeft RTL bekendgemaakt.

Hockeyvaders gaat over een chic hockeymilieu waarin drie vaders van middelbare leeftijd en hun kinderen worden gevolgd. De kijker wordt meegenomen in de hockeywereld en de midlifecrisis die de mannen ervaren.

Het is nog niet bekend wanneer Hockeyvaders precies te zien is.