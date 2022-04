Jardin Majorelle in Marrakech is op één na mooiste tuin ter wereld

De samenstelling van de ranglijst is gebaseerd op beoordelingen die door bezoekers op Tripadvisor werden geplaatst.

Majorelle Garden eindigde op de tweede plaats met 8.187 positieve beoordelingen, na Singapore's Gardens by the Bay die met 12.385 vermeldingen op de eerste plaats belandde.

De Luxemburgse tuinen in Frankrijk staan ​​op de 3e plaats, gevolgd door Bellagio Conservatory & Botanical Garden (Verenigde Staten), The Butchart Gardens (Canada), Kings Park and Botanic Garden (Australië) en Tivoli Gardens (Denemarken).



De Majorelletuin werd in 1923 ontworpen door de Franse kunstenaar Jacques Majorelle en trekt jaarlijks veel toeristen. De tuin werd in 1980 gekocht door de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent en zijn partner Pierre Berge.

De botanische tuin telt meer dan 300 plantensoorten uit vijf continenten. Een verscheidenheid aan groene planten en bomen decoreren de tuin die wordt omringd door een prachtige blauw-gele kunstvilla, ook ontworpen door Jacques Majorelle.



In de blauwe kunstvilla staat een prachtige etalage van zo'n 600 artefacten die het erfgoed en de geschiedenis van de Marokkaanse Amazigh illustreren. Na de dood van Yves Saint Laurent in 2008 werd zijn as uitgestrooid in de tuin.

In 2017 opende het Yves Saint Laurent-museum naast de tuin haar deuren voor het publiek als eerbetoon aan de Franse ontwerper en honderden van zijn werken.