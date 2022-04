Bella Hadid: Instagram censureert mijn berichten over Palestina

De 26-jarige Palestijns-Nederlandse supermodel denk dat ze wordt "shadow-banned" wanneer ze Israëlische schendingen in Palestina aankaart.

"Instagram blokkeert mij bij het delen van Instagram-story's, enkel wanneer ik berichten plaats over Palestina, neem ik aan. Wanneer ik iets deel over Palestina worden mijn berichten belemmerd waardoor ze door ruim een miljoen minder van mijn volgers worden gezien.", schreef Bella Hadid op Instagram.

Het supermodel veroordeelde de Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee waarbij vrijdagochtend meer dan 150 Palestijnse gewonden en minstens zeven doden vielen. Meer dan 400 Palestijnen werden opgepakt door Israëlische bezettingstroepen.



Het is niet de eerste keer dat Bella zich uitspreekt over het lijden van het Palestijnse volk. Ze kreeg het begin vorige maand aan de stok met het modetijdschrift Vogue nadat het blad in een citaat van Bella het woord 'Palestina' had weggeconcurreerd. Het fotomodel liet weten een deel van haar inkomsten te zullen doneren aan slachtoffers van de bezetting in Palestina en de oorlog in Oekraïne, maar Vogue noemde alleen Oekraïne.

Bella kreeg vorig jaar in mei zelfs het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op haar dak nadat ze deelnam aan een pro-Palestijnse demonstratie in New York.