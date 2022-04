AD: ervaringen Ellen ten Damme gaan over Ali B

Dat schrijft het AD op basis van een inmiddels verwijderde passage in de podcast Aan de Keukentafel van Sietse Huisman.

Volgens de krant heeft de zangeres inmiddels een verklaring afgelegd bij de politie. Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens de opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan, waar Ten Damme in 2014 aan meedeed. De rapper nam de zangeres destijds mee naar de Marokkaanse stad Meknes om inspiratie op te doen voor een nummer.

In De Geknipte Gast vertelde de 54-jarige Ten Damme dat ze "een zelfde ervaring" had gehad als de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Ze noemde geen namen maar gaf wel aan van plan te zijn om officiële stappen te nemen.



Een woordvoerder van AVROTROS laat desgevraagd aan het ANP weten "enorm geschrokken" te zijn van het verhaal van Ten Damme. "We vinden het verschrikkelijk als dit inderdaad heeft plaatsgevonden tijdens de opnames van Ali B en de Muziekkaravaan. In overleg met Ellen ten Damme zullen we actie ondernemen.".

Het management van Ten Damme en de advocaat van Ali B waren vrijdagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.