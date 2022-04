Anouk voelde meteen dat het mis was rond Ali B

De rapper draaide aan de telefoon om de zaken heen maar de zangeres voelde meteen dat er iets niet in de haak was, zo vertelde ze vrijdagavond in de RTL 4-talkshow Jinek.

RTL wilde niet vertellen welke mensen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Anouk ging daarom zelf met mensen bellen om er achter te komen. "Jeroen (Rietbergen, red.) zei meteen: 'ik ben de lul, ik heb het gedaan en voor mij is het klaar'. Ali deed nog een beetje laconiek", aldus de zangeres.

Volgens Anouk wist Ali "niet meer echt te herinneren waar het over ging" en vertelde hij dat "het al heel lang geleden was". "Er was geen touw aan vast te knopen. Toen voelde ik natuurlijk gelijk al: dit is helemaal niet oké." Anouk heeft sindsdien geen contact meer gehad met haar voormalige collega-coach in The Voice.



Ali B werd recentelijk beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of Holland. Tegen Ali Bouali, zoals de rapper echt heet, liggen inmiddels twee aangiftes, waarvan in ieder geval een voor verkrachting.

Nog voordat bekend was wat de rol van Ali B is in het schandaal rondom The Voice of Holland had de zangeres een foto waar ze op stond met de rapper van haar Instagram-pagina verwijderd. Anouk en Ali konden het juist altijd goed met elkaar vinden. Aan het begin van de coronacrisis nam de zangeres nog een cover van een liedje van de rapper op toen ze vastzat in Marokko. Ze wilde hem daarmee bedanken voor alle hulp die hij voor haar had geregeld.



Anouk meldde direct nadat het nieuws naar buiten kwam dat ze niet meer terugkeert als coach in The Voice. "Ik wil niet werken waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet.".

In Jinek vertelde de zangeres dat ze het er nog steeds moeilijk mee heeft. "Al die mannen waar het om gaat mocht ik graag. Het is gewoon klote", aldus de zangeres, die ook de melding toejuicht die Ellen ten Damme bij de politie zou hebben gedaan over haar ervaringen met Ali B. "Heel goed van Ellen dat ze dit doet.".