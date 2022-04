Advocaat Ali B over verhaal Ten Damme: hij is gemakkelijk mikpunt

Advocaat Bart Swier stelt dat de rapper door de eerdere beschuldigingen "publiek verdacht" is en daardoor "kennelijk een gemakkelijk mikpunt" is.

De zangeres sprak vrijdagavond in een aflevering van het NPO 2-programma De Geknipte Gast over "eenzelfde ervaring" als slachtoffers van wangedrag bij The Voice of Holland. Hoewel Ten Damme de naam van Ali B niet noemt, zou ze het over de rapper hebben gehad. Ali B ontkende de "vage beschuldiging" zaterdagmiddag in een verklaring op Instagram. Volgens hem was er sprake van een "onschuldige flirt".

"Volgens Ali B is er niets voorgevallen tussen hem en Ellen ten Damme wat grensoverschrijdend was", herhaalt zijn advocaat, die ook zegt dat de rapper "pijnlijk verrast" is door het verhaal.



Swier vindt dat mensen die menen "een terecht verwijt" te hebben zich niet in een talkshow, maar bij justitie moeten melden. "Die doet daar dan onderzoek naar. Ten Damme noemt het zelf Middeleeuws om iemand publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en dat is exact wat ze nu heeft gedaan.".

Het management van de zangeres was zaterdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.