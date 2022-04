Advocaat Ali B: hij zag Ellen ten Damme als een vriendin

Dat zei de advocaat bij de talkshow van Humberto Tan zondagavond. De zangeres sprak vrijdagavond in een aflevering van het NPO 2-programma De Geknipte Gast over "eenzelfde ervaring" als slachtoffers van wangedrag bij The Voice of Holland.

De zangeres noemde geen naam, maar volgens het AD had zij het over Ali B en heeft ze een verklaring afgelegd bij de politie. Het incident zou zich hebben voorgedaan tijdens de opnames van het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan, waar Ten Damme in 2014 aan meedeed. Ali B ontkende de "vage beschuldiging" zaterdagmiddag in een verklaring op Instagram. Volgens hem was er sprake van een "onschuldige flirt".

"Wat hier zo verrassend en voor Ali zo pijnlijk was...", begint advocaat Bart Swier in de talkshow, "als je beschuldigd wordt van een zedendelict dan is dat denk ik überhaupt een van de ergste dingen die je kan overkomen. Het blijft aan je kleven en het is een smet.". Dat is al erg bij een onbekend persoon, zegt hij, "maar eigenlijk al helemaal pijnlijk als het gebeurt door iemand waarvan je dacht dat het een vriendin was, met wie je een vriendschappelijke relatie onderhield, met wie je ooit gezoend hebt.".



Ali B heeft één nacht met Ten Damme gezoend en geflirt, vertelt Swier. "Vervolgens zijn ze drie dagen samen geweest in Marokko", en hebben ze een video en nummer opgenomen "in volledige pais en vree en dat is ook zo voortgegaan in de acht jaar erna". Als er iets mis is gegaan toentertijd dan had Ali B dat "graag willen horen", stelt Swier, in plaats van het via de media te vernemen. De rapper zou hebben geprobeerd haar te bellen om met haar "in gesprek te komen". "Dat wil hij nog steeds.".

Wanneer Tan vraagt of Ali B genegenheid voelt voor Ten Damme, antwoordt Swier: "Absoluut. Het voelde als een dolkstoot in zijn rug dat zij hem hiervan beschuldigde.".



Ali B werd in januari in de veelbesproken aflevering van de onlineserie BOOS beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland, waarin hij als coach te zien was. Tegen de rapper liggen inmiddels twee aangiftes, waarvan een voor verkrachting.

Ali Bouali, zoals de rapper echt heet, liet eerder weten ook die beschuldigingen te ontkennen.