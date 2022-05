Numidia zingt titelsong voor film Marokkaanse Bruiloft

Numidia El Morabet, zoals de zangeres voluit heet, maakt in de film ook haar acteerdebuut. Dat meldt distributeur Dutch Film Works vrijdag.

Numidia schreef de tekst voor titelsong Je Hebt 't Samen met de Nederlandse hiphopartiest Paul Sinha. De muziek werd gecomponeerd door Kris Coutinho en Gyo Kretz. Het nummer is sinds vrijdag te streamen en ook de bijbehorende clip, waarin beelden uit de film te zien zijn, is nu te zien.

De film Marokkaanse Bruiloft gaat over een single, jonge vrouw die ervan droomt om een succesvolle advocaat te worden. Hoofdrollen in de film zijn voor onder anderen Soumaya Ahouaoui, Walid Benmbarek, Nora El Koussour en Pip Pellens. Marokkaanse Bruiloft is vanaf donderdag 2 juni te zien in de bioscopen.